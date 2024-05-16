В Бронницах строят центр обслуживания грузового транспорта

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Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья с профилактическим визитом посетили строительную площадку административно-делового центра для обслуживания большегрузных автомобилей в Бронницах. Застройщиком является группа компаний «ПроЛив», инициировавшая ряд проектов по защите окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Разработка грунта до проектных отметок и устройство фундамента завершены, застройщик приступил к монтажу конструкций надземной части. На текущий момент объект готов на 15%.

Общая площадь будущего центра обслуживания большегрузов составит порядка 3,8 тыс. кв. метров. Согласно проекту, внутри разместятся 5 ремонтных боксов и 2 бокса для мойки. В смену планируется обслуживать порядка 30 грузовых авто.

Завершение строительства запланировано на май 2026 года. Предприятие создаст в муниципалитете свыше 50 новых рабочих мест.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.