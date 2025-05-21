В Бронницах проходит капитальный ремонт детской школы искусств

Осенью 2024 года в здании детской школы искусств на Пионерском переулке в Бронницах начались масштабные работы по капитальному ремонту. Данный проект стал возможным благодаря поддержке губернатора и правительства Московской области в рамках госпрограммы развития социальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Подрядная организация уже полностью завершила подготовительный этап: демонтировала старую отделку, включая напольные покрытия, стеновые панели и потолочные конструкции. Полностью заменены все инженерные коммуникации — электроснабжение, водопровод, канализация и система отопления. Для повышения безопасности укреплены все дверные проёмы и установлена новая пожарная лестница. Одним из важнейших изменений стала полная замена системы вентиляции. Старая система не справлялась с воздухообменом, из-за чего в помещениях скапливалась сырость и даже появлялась плесень. Теперь эта проблема решена — новая вентиляция обеспечит свежий воздух во всех классах и залах.

Сейчас активно ведутся основные строительные работы. На обоих этажах залиты цементные стяжки, идет штукатурка стен и подготовка к финишной отделке. Снаружи монтируется современный утепленный фасад из металлокассет, который улучшит теплоизоляцию здания. Одновременно ведется замена кровельного покрытия.

Также в рамках капитального ремонта благоустроят прилегающую территорию. Внутреннее пространство школы будет оснащено новой специализированной мебелью и современным оборудованием для занятий различными видами искусства.

По данным на текущий момент, готовность объекта составляет 60%. Все работы идут по графику и планируется завершить их к августу, чтобы к началу учебного года обновленная школа смогла принять юных талантов Бронниц. После капитального ремонта учреждение дополнительного образования станет современным, с комфортными условиями для творческого развития детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.