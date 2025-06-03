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На улице Москворецкая в Бронницах продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Работы ведутся в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» за счет средств бюджета, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«В здании ФОКа ведутся отделочные работы. На прилегающей территории ведется укладка тротуарной плитки, благоустройство территории», — уточняется в сообщении.

Все коммуникации к зданию уже подведены, общая стройготовность 87%.

Согласно проектному решению на территории расположатся несколько строений — основное здание ФОКа с универсальным спортивным залом и эллинг для хранения лодок. Универсальная спортивная площадка и зона для занятий физкультурой. А также контрольно-пропускной пункт.

Главный инженер строительной компании «Эргана» Вячеслав Ярославцев рассказал, что до конца июня планируют закончить благоустройство территории и отделку внутри помещения.

Ввести в эксплуатацию спорткомплекс планируется до конца 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.