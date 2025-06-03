В Бронницах продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
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На улице Москворецкая в Бронницах продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Работы ведутся в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» за счет средств бюджета, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В здании ФОКа ведутся отделочные работы. На прилегающей территории ведется укладка тротуарной плитки, благоустройство территории», — уточняется в сообщении.
Все коммуникации к зданию уже подведены, общая стройготовность 87%.
Согласно проектному решению на территории расположатся несколько строений — основное здание ФОКа с универсальным спортивным залом и эллинг для хранения лодок. Универсальная спортивная площадка и зона для занятий физкультурой. А также контрольно-пропускной пункт.
Главный инженер строительной компании «Эргана» Вячеслав Ярославцев рассказал, что до конца июня планируют закончить благоустройство территории и отделку внутри помещения.
Ввести в эксплуатацию спорткомплекс планируется до конца 2025 года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.