В Бронницах Подмосковья реконструируют лицей к III кварталу 2026 года

Реконструкция лицея продолжается в Бронницах, где строят пристройку на 100 учеников с новыми учебными кабинетами, спортзалом и актовым залом. Завершить работы планируют в III квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В рамках проекта в лицее появятся дополнительные кабинеты, спортзал и актовый зал на 200 мест. Стоимость работ превышает 551 млн рублей по данным Единой информационной системы в сфере закупок. Реконструкцию проводят по государственной программе Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023–2027 годы.

Новый корпус станет продолжением действующего здания. В нем разместят кабинеты физики, химии, информатики и иностранных языков, мастерскую, помещения для психолога и логопеда, а также столовую с обеденным залом на 370 мест. Отдельный блок займет спортзал площадью почти 560 квадратных метров с раздевалками, душевыми и отдельным входом для секций и дополнительных занятий.

В здании также создадут библиотечно-информационный центр с IT-зоной и пространством для занятий. Пристройку адаптируют для детей с ограниченными возможностями здоровья: оборудуют лифт, специальные санитарные комнаты, безбарьерные проходы и безопасные зоны на этажах.

Надзор за строительством осуществляет Главгосстройнадзор Московской области. По итогам проверки инспекторы зафиксировали строительную готовность объекта на уровне 65%. Сейчас на площадке ведут внутреннюю отделку, монтаж инженерных систем и благоустройство территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.