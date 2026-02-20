В Бронницах отремонтируют кровлю гимназии к 1 сентября

Кровлю гимназии имени Пушкина в Бронницах капитально отремонтируют до 1 сентября 2026 года после серьезных протечек в январе. Учебный процесс временно организован в других школах округа и частично в самом здании гимназии.

В середине января 2026 года после продолжительных снегопадов кровля гимназии дала сильные течи. На третьем этаже намокла проводка, были повреждены стены и потолок. Администрация округа совместно с министерством образования Московской области временно перевела часть учеников в другие образовательные учреждения.

Сейчас 267 школьников продолжают заниматься в гимназии — в блоке с плоской кровлей, которую капитально отремонтировали летом 2025 года. Работы охватили более 2000 квадратных метров, и испытания осадками подтвердили их качество. В школу имени Тимофеева переведены 787 учеников, еще 474 ребенка обучаются в лицее. Учебный процесс организован в две смены, под контролем администрации округа и профильного министерства.

Скатная кровля площадью около 4000 квадратных метров требует реконструкции. При строительстве здания в 2008 году были допущены технологические нарушения, из-за чего стропильная система не соответствует нормативам. По госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт» заменят не только покрытие, но и внутренние элементы конструкции. Подрядчик готовит документацию и закупает материалы, к работам планируют приступить 10 марта. Завершить ремонт и восстановить пострадавшие помещения намерены до начала нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.