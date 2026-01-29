В Бронницах начался капитальный ремонт дошкольного отделения школы №2

В Бронницах стартовал первый за 45 лет капитальный ремонт здания дошкольного отделения школы №2 имени Тимофеева на Комсомольском переулке.

В Бронницах начались работы по капитальному ремонту дошкольного отделения средней школы №2 имени Тимофеева. Сейчас строители проводят демонтажные работы во всех помещениях здания по адресу Комсомольский переулок, 30.

В рамках ремонта специалисты обновят фасад и кровлю, полностью заменят внутренние инженерные сети, сантехнику, окна и двери, а также установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт затронет все помещения, включая пищеблок. В детский сад поступит новая мебель и оборудование, а прилегающая территория будет благоустроена.

Здание детского сада построено в 1980 году, капитальный ремонт проводится впервые за 45 лет. Ранее здесь меняли кровлю и ежегодно выполняли косметический ремонт.

Заместитель директора по дошкольному образованию МАОУ СОШ №2 Елена Зыскунова сообщила, что образовательный процесс для детей не прерывается: воспитанников временно распределили по другим дошкольным учреждениям города. Дети посещают детские сады «Березка», «Марьинский» и «Сказка».

Ремонт проводится в рамках государственной программы за счет средств бюджета при поддержке нацпроекта «Семья». Открытие обновленного детского сада запланировано на сентябрь 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.