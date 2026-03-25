В Бронницах к лицею построят пристройку на 100 мест

Пристройку к лицею на улице Льва Толстого возводят в Бронницах, она рассчитана на 100 учеников и позволит снизить нагрузку на классы. Строительная готовность объекта составляет 52%, завершить работы планируют в августе 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Работы ведутся в рамках региональной госпрограммы и в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». По данным Единой информационной системы в сфере закупок, стоимость строительства составляет около 551,1 млн рублей. Застройщиком выступает ГКУ Московской области «ДЗКС». Строительство началось в марте 2025 года.

Площадь здания составит около 4,5 тыс. квадратных метров. Внутри разместят учебные кабинеты, в том числе для занятий физикой, химией и информатикой, мастерские и лаборатории, актовый зал на 200 мест, библиотечно-информационный центр и спортивный зал с раздевалками. Также предусмотрены столовая с пищеблоком, кабинеты психолога и логопеда.

Здание адаптируют для маломобильных граждан: установят лифт, оборудуют санитарные комнаты и создадут безбарьерные маршруты. Надзор за строительством осуществляет Главгосстройнадзор Московской области. Инспекторы проводят проверку, на площадке выполняют фасадные работы, монтаж инженерных систем и внутреннюю отделку.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.