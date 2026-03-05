В Бронницах достроят новый корпус лицея к 1 сентября 2026 года

В Бронницах продолжают строительство нового корпуса лицея на 100 мест на улице Льва Толстого. Готовность объекта превысила 65%, работы идут по графику, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый корпус возводят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Здание площадью более 4,5 тыс. кв. м строят по адресу: г. о. Бронницы, улица Льва Толстого, дом 8. На площадке задействованы 80 рабочих и три единицы техники.

Сейчас строители выполняют устройство полов с укладкой плитки, электромонтажные и кладочные работы, возводят простенки, ведут шпатлевку стен и колонн. Продолжается монтаж вентилируемого фасада, который формирует внешний облик здания, а также устанавливается емкость для сбора ливневых вод.

После завершения строительства в корпусе разместят учебные и специализированные кабинеты, мастерские, спортивный зал, библиотечно-информационный центр с читальным залом и столовую. На прилегающей территории оборудуют волейбольно-баскетбольную площадку, зону для подвижных игр, полосу препятствий и беговую дорожку.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.