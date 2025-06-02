В больнице Электростали продолжается капитальный ремонт

В Электростальской больнице по адресу: улица Пушкина, дом 3, корпус 7, продолжается капитальный ремонт. На данный момент на объекте ведутся электромонтажные работы, сделаны вентиляционные шахты, нанесена штукатурка, проводятся фасадные работы и стяжка пола, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кроме того, завершен демонтаж старой кровли, реализовано устройство электрики и системы автоматической противопожарной безопасности, на третьем этаже уже уложена керамическая плитка. В ближайшее время подрядчик приступит к завершающему этапу отделочных работ.

В рамках предстоящей модернизации в этот корпус переедут важнейшие подразделения, включая отделение анестезиологии и реанимации, травматологии, операционного блока, эндоскопии, приемный покой хирургии, лабораторию, урологию и онкологию, что существенно повысит уровень медицинской помощи в городском округе.

Реализация данного проекта улучшит условия работы медицинского персонала, а также повысит качество предоставляемых услуг для пациентов. Завершение капитального ремонта и переезд ключевых подразделений в обновленное здание помогут обеспечить более эффективную и качественную медицинскую помощь жителям Электростали и близлежащих районов.

Капремонт проходит в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» и нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется важная программа по строительству поликлиник. Одна из них в Котельниках на 400 посещений в смену откроется в начале июня.

«Поликлиника в Котельниках на 400 посещений в смену почти готова. Я очень надеюсь, что в июне мы запустимся. Важно, чтобы оборудование работало, ну и, конечно, были врачи — и общей практики, и узкие специалисты. Наша задача — создать для них все условия, в том числе позаботиться о тех, кого мы приглашаем из других регионов: из Астрахани, Башкирии, Кемерово, как здесь. У нас достаточно продолжительное время действует программа социальной ипотеки для врачей, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки», — рассказал глава региона.