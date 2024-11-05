В Богородском районе Москвы демонтировали незаконные коммерческие постройки

Самовольные постройки, возведенные в Богородском районе столицы и используемые для обслуживания автомобилей, были демонтированы после обнаружения. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Объекты с признаками самостроя площадью более 266 кв. м выявили на земельном участке по адресу: улица Андреево-Забелинская, вл. 35. Участок был оформлен в аренду с целью эксплуатации существующего административного здания.

«Несмотря на отсутствие правовых оснований для строительства, на территории самовольно возвели одноэтажное металлическое строение и сооружение модульного типа, в которых предоставляли коммерческие услуги для автомобилистов. Помещения строений оборудовали под шиномонтаж и автомойку», — отметил Бобров.

Он уточнил, что разрешительную документацию для возведения этих объектов не оформляли, а участок для строительства не предоставлялся.

С учетом того, что объекты обременялись правом собственности, вопрос рассматривали в судебном порядке. Сейчас участок освободили от всех незаконных построек.