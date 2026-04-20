В Богородском округе завершат капремонт водовода в 2026 году

Капитальный ремонт водовода Ямкино — Молзино в Богородском округе завершат в декабре 2026 года. 20 апреля специалисты проверили ход работ на объекте, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Муниципальный контракт на проведение работ заключили в конце прошлого года, а в феврале подрядчик приступил к ремонту. Основной водозаборный узел расположен в деревне Молзино — отсюда вода поступает жителям Ногинска. В рамках проекта полностью заменят водоводы.

Необходимость модернизации назрела давно. Существующие сети, проложенные в 1980-х годах, обеспечивают водой около 90% города. За годы эксплуатации участились перебои и случаи некачественной подачи ресурса.

Сейчас специалисты прокладывают временную трубу, чтобы исключить возможные отключения. Она будет работать до запуска двух веток нового основного водовода. Первые положительные изменения жители смогут заметить уже в мае–июне 2026 года.

Работы ведутся без выходных. Ежедневно на площадке задействуют от трех до пяти единиц техники и до десяти рабочих в смену. Реализация проекта позволит стабилизировать водоснабжение в округе и обеспечить жителей качественной питьевой водой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.