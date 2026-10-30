В Богородском округе завершают капремонт крыши дома на улице Сергеева

В поселке городского типа имени Воровского ремонтируют плоскую крышу многоквартирного дома по адресу: улица Сергеева, дом 12. Площадь кровли превышает 1 тыс. кв. м, готовность объекта составляет 80%.

Работы выполняет компания «Строй Монтаж СП», которую фонд капитального ремонта Московской области выбрал по итогам конкурса. Подрядчик завершает монтаж рулонного кровельного покрытия, устанавливает ограждения кровли, дорабатывает узлы примыкания и заканчивает установку дефлекторов на вентиляционных шахтах и дымовых трубах.

Особое внимание уделяют качеству гидроизоляционного слоя. Он защищает дом от протечек и помогает сохранить помещения и общедомовые коммуникации в исправном состоянии. Применяемые материалы соответствуют техническим регламентам и подобраны с учетом климата Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.