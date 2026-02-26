В Богородском округе строят центр спецтехники на 1000 единиц в год

Сервисную базу полного цикла для хранения и диагностики спецтехники возводят в Богородском городском округе. Объект рассчитан на одновременное размещение до 120 машин с годовым грузооборотом до 1 тыс. единиц. Ход работ проверили инспекторы, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Проект предусматривает строительство отапливаемого двухпролетного здания с двухэтажной административно-бытовой частью. Площадь складской зоны составит около 1,8 тыс. кв. м, АБК — 441 кв. м. Внутри разместят зоны хранения погрузчиков, склад запчастей и комплектующих, помещения для горюче-смазочных материалов, инструментальную кладовую, участок диагностики, шиномонтажный бокс, а также зоны технической мойки и испытаний.

Спецтехнику будут доставлять контейнерами автотранспортом. После входного контроля при необходимости проведут техническую подготовку, а перед передачей покупателю оборудование протестируют и отрегулируют. На площадке также организуют продажу запасных частей и дополнительного оборудования.

Центр будет работать в две восьмичасовые смены, штат составит около 40 человек. В административной части оборудуют гардеробные с душевыми, комнату приема пищи, офисы и пост охраны. По данным надзорного ведомства, на объекте завершены подготовительные работы, устройство фундамента и монтаж металлического каркаса. В строительстве задействованы 12 рабочих и одна единица техники. Завершить проект планируют в III квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья работают 3 очень крупных контейнерных терминала, которые называют сухими портами. Они очень важны для ориентированного на экспорт бизнеса.

«У нас 3 самых больших сухих порта. Это контейнерные терминалы, которые имеют большую возможность и еще больший потенциал хотят развить, чтобы отправлять на экспорт все то, что представляет интерес в Китае и в других странах», — сказал Воробьев.