В Богородском округе строят склад Ермолино на 500 тонн

Складской комплекс на 500 тонн продукции строят в деревне Большое Буньково Богородского округа. Объект готов на 85%, завершить работы планируют во втором квартале 2027 года, сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Двухэтажное здание площадью 7,4 тыс. квадратных метров рассчитано на хранение запаса продукции примерно на четверо суток. Это позволит обеспечить бесперебойные поставки в торговые сети компании «Ермолино».

На складе будут размещать замороженные полуфабрикаты, мясо цыплят, мороженое, торты и пирожные, колбасы, мясные деликатесы, молочную продукцию, соусы, конфеты, кондитерские изделия и консервы.

Надзор за строительством ведет Главгосстройнадзор Московской области. Инспекторы проверили объект и зафиксировали строительную готовность на уровне 85%. Сейчас специалисты монтируют внутренние инженерные сети и выполняют благоустройство территории, на площадке работают 30 человек.

Компания «Ермолино» производит полуфабрикаты, колбасные изделия, молочную и кондитерскую продукцию, соусы и консервы. Товары реализуются через собственную сеть фирменных магазинов, а новый склад станет частью логистической системы для регулярных поставок в розницу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.