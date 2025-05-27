В Богородском округе продолжается капремонт многоквартирных домов

В минувшем году в Богородском округе были капитально отремонтированы 108 многоквартирных домов. План этого года — 129 домов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Наибольшее количество домов планируется отремонтировать в таких населенных пунктах, как г. Ногинск (более 60 домов), г. Электроугли и п. Обухово (более 10 МКД).

В частности, д. № 1 (1932 года постройки) в п. Радиоцентр-9 включен в краткосрочный план капитального ремонта на 2023–2025 годы по капитальному ремонту скатной крыши. В настоящее время кровельные работы находятся в стадии завершения. Выполнены работы по замене стропильной системы, заменено кровельное покрытие с утеплением чердачного помещения. Произведено устройство сплошного настила на чердачном помещении, смонтированы люки выхода в чердачного помещение, заменен наружный водосток. Работы по установке обрамления люков планируется выполнить до конца мая.

Также д. № 9 (1938 года постройки) по ул. Радищева в г. Старая Купавна включен в краткосрочный план капитального ремонта на 2023–2025 годы по капитальному ремонту скатной крыши.

Выполнены работы по замене стропильной системы и кровельного покрытия. На текущей неделе подрядчик приступает к утеплению чердачного помещения. Завершение работ планируется в срок до 15 июня 2025 г.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.