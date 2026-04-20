В Богородском округе продали 48 га изъятой сельхозземли

Почти 48 гектаров сельскохозяйственной земли возле деревни Исаково в Богородском округе реализовали на торгах 9 апреля. Участок изъяли у прежнего владельца за нарушение условий использования, а итоговая цена составила 74,3 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Торги прошли на едином портале ЕАСУЗ комитета по конкурентной политике Московской области. Площадь реализованного участка составила 47,9 га. В ходе аукциона стоимость земли выросла в 28 раз по сравнению со стартовой ценой.

«Согласно земельному законодательству, участки сельхозназначения имеют особые условия содержания и обработки. Это ресурс, который должен приносить пользу обществу и региону. Если владелец не хочет данные условия обеспечить, то он рискует потерять землю. Очень важно, чтобы правообладатели земель понимали возложенные на них обязательства и относились к ним со всей ответственностью», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Министерство напомнило, что изъятие неиспользуемых сельхозземель проходит в несколько этапов. Сначала земельный контроль фиксирует нарушения, затем собственнику выдают предписание с требованием устранить их в установленный срок. При неисполнении материалы передают в Россельхознадзор для повторной проверки, после чего вопрос решается в суде. По решению суда участок изымают и выставляют на открытые торги.

Такие меры направлены на вовлечение земель в хозяйственный оборот и сохранение плодородия почв.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.