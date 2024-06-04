В Богородском округе построят здание под производство со складами

Рабочая группа архитектурной комиссии градостроительного совета Московской области поддержала архитектурный облик производственно-складского корпуса. Объект планируется к реализации в Богородском городском округе, в деревне Горки, вдоль центральной кольцевой автомобильной дороги А-113 (ЦКАД). Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Проектируемое здание представляет собой производственный объект со складскими помещениями общей площадью более 9500 квадратных метров. Реализация объекта позволит создать 40 новых рабочих мест», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Здание переменной этажности — от одного до трех этажей имеет прямоугольную форму в плане. Объемно-планировочные решения продиктованы разделением на функциональные зоны, с учетом разведения потоков персонала, грузов и техники.

В облицовке фасадов применяются панели с покрытием из оцинкованной стали белого и светло-серого цветов. Облик дополнен витражным остеклением на внешних продольных стенах, что придает объекту современный вид и одновременно выполняет функции естественного освещения внутренних помещений.

Облик выполнен в стилистике и корпоративных цветах компании. Главный вход акцентирован козырьком портала, «врезанного» в сквозном объеме, который образован декоративными перфорированными стальными панелями лазерной резки. В качестве акцентных элементов на фасаде выступают декоративные ярко-оранжевые наружные нащельники и парапетные планки.

На фасадах предусмотрены места для информационно-навигационных конструкций, а также домовых табличек.

Открытое пространство вокруг здания планируется благоустроить. Предусмотрены парковочные места для автотранспорта.

Завершить реализацию проекта планируется в 2025 году.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.