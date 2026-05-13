В Богородском округе построят склад стройматериалов

Склад для хранения и отгрузки строительных материалов возведут в рабочем поселке Обухово Богородского округа. Объект с грузооборотом до 768 тыс. тонн в год планируют достроить в 2027 году, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Извещение о начале строительства поступило в Главгосстройнадзор Московской области. Новый объект разместят на территории логистического комплекса «Обухово-Парк» вблизи трассы М-7 «Волга», примерно в 25 километрах от МКАД. Площадка уже используется крупными складскими и логистическими операторами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.