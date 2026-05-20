В Богородском округе отремонтируют 54 дома в 2026 году

Капитальный ремонт 54 многоквартирных домов проведут в Богородском округе в 2026 году. Работы выполнят по 76 видам, включая обновление кровель и инженерных систем, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Богородском округе продолжается реализация трехлетней краткосрочной программы капитального ремонта. В нее входят работы по замене фасадов, кровель, балконных плит, а также ремонту внутридомовых инженерных систем.

Всего в рамках региональной программы планируется заменить и отремонтировать около 11 тысяч конструктивных элементов в 1391 многоквартирном доме. В программу на 2026–2028 годы включены 168 домов, где выполнят 285 видов работ. Основной акцент сделают на ремонте кровель и внутренних инженерных сетей.

В 2026 году работы пройдут в 54 домах округа. В Ногинске капитальный ремонт затронет около 30 домов, также объекты расположены в Старой Купавне, Электроуглях и поселке Обухово.

В Обухове на улице Комбинат обновляют дом № 7 1959 года постройки. Специалисты ремонтируют кирпичный фасад площадью более 1400 квадратных метров и капитально восстанавливают скатную крышу. После завершения работ здание станет более надежным и защищенным от протечек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.