В Богородском округе начали строить завод красок

Строительство лакокрасочного производства мощностью 6,2 тыс. тонн в год стартовало в Старой Купавне Богородского округа. На предприятии будут выпускать эмали и грунт-эмали для промышленности и строительства. Инспекторы будут контролировать все этапы работ, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В состав комплекса войдут производственно-складское здание с административно-бытовым блоком, цех по выпуску красок, склад твердого сырья и склад готовой продукции. К одноэтажному производственному корпусу пристроят трехэтажный административно-бытовой блок.

Склад сухого сырья рассчитан на 165 паллетомест: 121 — для хранения реагентов и 44 — для тары, используемой при розливе. Общий объем хранения превысит 2 тыс. тонн сырья в год. Жидкие компоненты будут доставлять автомобильным транспортом в еврокубах и автоцистернах.

В ведомство поступило извещение о начале строительства. После ввода комплекса в эксплуатацию в округе появятся новые рабочие места и дополнительные мощности по выпуску лакокрасочной продукции. Завершить строительство планируется в третьем квартале 2027 года. Застройщиком выступает индивидуальный предприниматель.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.