В Богородском округе капремонт школы завершат к 1 сентября 2026 года

Капитальный ремонт центра образования № 26 продолжается в деревне Большое Буньково Богородского округа на улице Ленинской, 182. Подрядчик выполняет демонтажные, общестроительные и отделочные работы, завершить обновление планируют к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы проводят в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Обновление затрагивает учебный корпус 1970 года постройки.

По техническому заданию в здании отремонтируют кровлю и фасад, обновят входную группу, полностью заменят окна и двери. В помещениях выполнят внутреннюю отделку, а прилегающую территорию благоустроят.

Также в школе заменят инженерные коммуникации — трубы, электропроводку, датчики пожарного оповещения. В классы, пищеблок, спортивный и актовый залы поставят новую мебель и оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.