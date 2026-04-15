В Богородском округе готовят к запуску промышленный центр

Инженерно-технический центр с производственно-складским зданием прошел итоговую проверку в Богородском округе. Объект площадью более 3,3 тыс. кв. м построила компания «Агрокомплекс Ногинский», строительство началось в ноябре 2024 года. В ближайшее время застройщик получит заключение о соответствии и сможет запустить комплекс, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Комплекс площадью 3 317,5 кв. м объединяет складские, производственные и офисные помещения.

Здесь будут принимать и хранить металлопрокат и металлические конструкции, комплектовать заказы под конкретные заявки, упаковывать и готовить продукцию к отгрузке, а также оформлять сопроводительные документы. На площадке предусмотрены условия для работы транспорта и отдыха водителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.