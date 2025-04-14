В бюджет Подмосковья от аренды и продажи имущества поступило 7,2 млрд рублей

Подведены итоги распоряжения недвижимостью администрациями городских и муниципальных округов Московской области. За три месяца с начала года поступления в муниципальные бюджеты от аренды и продажи земли и имущества превысили 7,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Одним из направлений деятельности министерства имущественных отношений Московской области в части управления недвижимостью является мониторинг деятельности органов местного самоуправления по распоряжению муниципальной землей и имуществом. Благодаря эффективной работе земельно-имущественного блока объемы средств, поступающих в бюджеты городских округов Подмосковья от аренды и продажи муниципального имущества, увеличиваются год от года. Так, по итогам работы администраций городских и муниципальных округов Подмосковья в данном направлении за первый квартал текущего года муниципальные бюджеты пополнились на 7,2 млрд рублей. Это на 0,3 млрд рублей больше, чем за аналогичный период в 2024 году», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Наибольшие поступления в бюджет от распоряжения землей и имуществом за квартал обеспечили следующие городские округа:

Балашиха — 581 млн рублей,

Химки — 503 млн рублей,

Одинцово — 431 млн рублей.

А лидерами по исполнению плановых показателей стали такие городские округа, как Черноголовка, где план выполнен на 59%, Павлово-Посадский — 55% и Зарайск — 51%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.