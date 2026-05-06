В Башкирии спрос на льготную ипотеку снизился в 2026 году

В Башкирии в первом квартале 2026 года сократился интерес к льготной ипотеке: объем выдач составил 20,5 млрд рублей, а количество договоров — менее 4 тысяч, сообщает mkset.ru .

По данным Объединенного кредитного бюро, в марте 2026 года объем льготной ипотеки в России оказался на 16% ниже, чем годом ранее. При этом суммы обязательств снизились лишь на 14%, что указывает на рост стоимости жилья.

В марте банки выдали ипотеку на 176,5 млрд рублей. Средний размер кредита вырос до 5,93 млн рублей против 5,77 млн год назад, срок — до 26,4 года. Аналитики отмечают, что рост связан не с удорожанием займов, а с повышением цен на недвижимость.

«Несмотря на некоторое снижение темпов кредитования год к году, в марте сегмент льготной ипотеки показал уверенный рост — примерно на 30% как по количеству, так и по объему. Рынок быстро адаптировался к новым условиям семейной ипотеки, вступившим в силу с 1 февраля, и демонстрирует положительную динамику, особенно в экономически развитых регионах», — отметил Николай Филиппов, директор по риск-менеджменту, методологии и дата-аналитике Объединенного Кредитного Бюро.

Башкирия входит в десятку регионов-лидеров, однако динамика замедляется. Средний чек вырос с 4,6 до 5,13 млн рублей, а ежемесячный прирост снизился с 70% до менее чем 28%.

Лидерами по объему льготной ипотеки остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Самые длинные кредиты оформляют в Ингушетии — до 30 лет, самые короткие — на Чукотке (19 лет).

