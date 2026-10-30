В Балашихе завершили строительство трех домов на 890 квартир

Три корпуса ЖК «Квартал Авиаторов» в Балашихе в октябре 2026 года получили заключение о соответствии проектной документации. Дома рассчитаны на 890 квартир, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии проектной документации корпусам № 2, 3 и 7 ЖК «Квартал Авиаторов» в Балашихе. Их общая площадь составляет более 56,7 тыс. кв. метров, в домах предусмотрено 890 квартир.

Дома расположены в микрорайоне Авиаторов, в районе Балашихинского шоссе и улицы Кожедуба. Строительство началось в январе 2024 года и завершилось в октябре 2026-го. Застройщик — ООО «СЗ «Реновация-Балашиха»».

Проект предусматривает закрытые дворы без машин с детскими и спортивными площадками. На первых этажах выделены помещения для магазинов, кафе, фитнес-студий и бытовых сервисов, в холлах — места для хранения велосипедов, колясок и самокатов. Среди планировок есть квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и постирочными.

Всего в «Квартале Авиаторов» построены четыре жилых дома, еще один находится в стадии строительства. Одновременно возводится детский сад на 255 мест. В дальнейшем в комплексе планируют построить поликлинику.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.