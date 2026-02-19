В Балашихе завершили строительство детского сада на 250 мест

В городском округе Балашиха завершено строительство детского сада на 250 мест в жилом комплексе «Новая Алексеевская роща». Девелопер проекта — группа компаний «Гранель». На объекте полностью завершены строительные и монтажные работы, а также устройство инженерных систем.

Территория детского сада благоустроена: установлены спортивные и детские площадки, архитектурные элементы, навесы от солнца, зоны для хранения колясок и санок, высажены зеленые насаждения. Трехэтажное здание площадью 3495 кв. метров включает 10 групповых комнат с игровыми и спальными зонами, студии дополнительного образования, музыкальные и физкультурные залы, медицинский блок с процедурной и логопедическим кабинетом. Оснащены кухня, прачечная и технические помещения.

Жилой комплекс находится в 6 км от МКАД. В нем уже введены в эксплуатацию три жилых дома, где заселятся 1005 семей, продолжается строительство четвертого корпуса. Рядом открыта плоскостная парковка на 500 мест — это первая очередь стоянки, рассчитанной на 1000 автомобилей. Проект предусматривает современное озеленение и зонирование территории для разных видов отдыха.

Социальная инфраструктура в жилых комплексах Подмосковья строится за счет внебюджетных средств девелоперов, среди которых компании ПИК, «Самолет», «Гранель», ФСК и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, обновим 58 школ и 40 детских садов. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.