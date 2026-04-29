В Балашихе завершили котлован под поликлинику в ЖК «Новая Алексеевская роща»

Строители завершили устройство котлована и фундаментные работы на площадке поликлиники в ЖК «Новая Алексеевская роща» в Балашихе. Медучреждение рассчитано на 400 посещений в смену и возводится в рамках комплексного развития территории, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В жилом комплексе «Новая Алексеевская роща» в Балашихе продолжается строительство четырехэтажной поликлиники площадью 5 584 кв. м. На объекте выполнены устройство котлована, бетонная подготовка и гидроизоляция фундамента, завершается устройство фундаментной плиты. Социальный объект возводит ГК «Гранель» в рамках КРТ.

В здании разместят кабинеты врачей общей практики и узких специалистов, включая хирурга, оториноларинголога, невролога, эндокринолога и уролога. На первом этаже откроют вестибюль с гардеробом, регистратуру, зону ожидания, блоки первичного приема и лучевой диагностики, буфет и аптеку. Выше расположатся терапевтическое и хирургическое отделения, лаборатории, кабинеты функциональной диагностики и стоматология, а также административные и служебные помещения.

Параллельно в комплексе строят корпуса 4 и 5. В корпусе 4 ведутся монолитные работы: в первой секции — на уровне 12 этажа, во второй — 9. В корпусе 5 выполнены разработка котлована и бетонная подготовка в трех секциях, в первой завершены гидроизоляция и защитная стяжка, во второй эти работы продолжаются.

ЖК расположен в 8 км от МКАД. В рамках развития территории уже построен детский сад на 250 мест, планируется школа на 1 230 мест. Открыта плоскостная парковка на 500 машино-мест — первая очередь стоянки, рассчитанной на 1 тыс. автомобилей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.