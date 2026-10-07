В Балашихе завершили более 90% капремонта дошкольного отделения школы № 6

Строительная готовность дошкольного отделения школы № 6 в микрорайоне Саввино в Балашихе превысила 90%. Капремонт планируют завершить в IV квартале 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Балашихе продолжается комплексное обновление дошкольного отделения средней общеобразовательной школы № 6 по адресу: микрорайон Саввино, улица 1 Мая, дом 6. Готовность объекта превысила 90%, сообщила в среду пресс-служба регионального минстройкомплекса. Площадь учреждения составляет 1216,3 кв. м.

«На объекте строителями ведутся пусконаладочные работы, сборка и расстановка мебели, благоустройство прилегающей территории, монтаж инженерных коммуникаций», — сообщила пресс-служба ведомства.

Капремонт предусматривает полную замену систем отопления, вентиляции и канализации, установку нового сантехнического оборудования. После ремонта учреждение оснастят новой мебелью и современным оборудованием. Также благоустроят прилегающую территорию.

Работы планируют завершить в IV квартале 2026 года.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.