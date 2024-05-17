сегодня в 10:48

В Балашихе возводят ЖК «Новая Алексеевская роща». Девелопер проекта ведет работы в корпусах № 1, 2, 3, 4, сообщает министерство жилищной политики Московской области.

В корпусе 1 завершены разработка котлована, устройство бетонной подготовки и гидроизоляции. Выполнено устройство фундаментной плиты и монтаж башенного крана. Ведется устройство вертикальных конструкций цоколя.

В корпусе 2 завершено устройство фундаментной плиты и гидроизоляции. Полностью смонтирован башенный кран. Завершаются работы по устройству вертикальных конструкций цоколя. Начаты работы по устройству перекрытия цокольного этажа.

В корпусе 3 завершены подготовительные работы, разработка котлована и устройство бетонной подготовки. Продолжаются работы по устройству гидроизоляции.

В корпусе 4 завершены работы по разработке котлована, устройству бетонной подготовки и гидроизоляции. Ведется устройство фундаментной плиты.

На объекте строители приступили к работам по устройству плоскостной стоянки на 500 машино-мест. На сегодняшний день выполнено 60%.

В жилом комплексе предусмотрена развитая социальная инфраструктура: планируется строительство детского сада на 250 мест, школы на 1 230 мест, а также поликлиники. На первых этажах зданий будут располагаться объекты необходимой социальной и коммерческой инфраструктуры: детские сады, магазины, кафе, пункты услуг, отделения банков, аптеки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.