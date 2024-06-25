сегодня в 20:50

В Балашихе в детском саду на 250 мест идут работы по отделке фасада здания

В Балашихе в детском саду на 250 мест в ЖК «Центр-2» идут работы по отделке фасада здания. Об этом сообщает администрация округа.

На объекте трудятся 85 рабочих. Здесь также проводят устройство внутренних и внешних сетей, внешних коммуникаций, штукатурные и кровельные работы, а также благоустройство территории.

Детский сад рассчитан на пребывание 250 малышей от 1,5 до 7 лет. Общая площадь здания более 3,5 тысяч квадратных метров.

В 3-этажном здании сада предусмотрены просторные групповые помещения с игровой зоной, спальней и буфетом, залы для музыкальных и физкультурных занятий, кабинет логопеда и психолога, пищеблок, медицинский и методические кабинеты и иные вспомогательные помещения.

На прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки, будут установлены теневые навесы.

Открытие детского сада планируется в сентябре 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.