В Балашихе строят поликлинику на 400 посещений в смену

ГК «Гранель» возводит поликлинику в ЖК «Гранель Алексеевская Роща» в Балашихе. Строители завершили кладочные работы и приступили к отделке и монтажу инженерных систем, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Поликлинику площадью 5584 кв. м на 400 посещений в смену строят в рамках комплексного развития территорий. На этажах штукатурят стены, монтируют системы отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации.

Прием будут вести врачи общей практики и узкопрофильные специалисты, в том числе невролог, хирург, оториноларинголог, уролог и эндокринолог.

В ЖК также продолжается строительство корпуса № 4. Устройство кровли и остекление находятся на завершающем этапе. В местах общего пользования шпаклюют стены и укладывают напольную плитку, продолжают монтаж инженерных систем.

В жилом комплексе уже построили детский сад на 250 мест, также запланирована школа на 1230 мест. На первых этажах домов открываются объекты инфраструктуры. Начала работать наземная парковка на 500 машино-мест — первая очередь стоянки, рассчитанной на 1000 автомобилей.

Территорию озеленят и разделят на зоны с детскими игровыми и спортивными площадками, а также местами для спокойного отдыха.

В Подмосковье девелоперы, в том числе ФСК, «Гранель», «Самолет», «Пик», Level Group и «Брусника», вместе с жильем создают необходимую инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется важная программа по строительству поликлиник. Одна из них в Котельниках на 400 посещений в смену откроется в начале июня.

«Поликлиника в Котельниках на 400 посещений в смену почти готова. Я очень надеюсь, что в июне мы запустимся. Важно, чтобы оборудование работало, ну и, конечно, были врачи — и общей практики, и узкие специалисты. Наша задача — создать для них все условия, в том числе позаботиться о тех, кого мы приглашаем из других регионов: из Астрахани, Башкирии, Кемерово, как здесь. У нас достаточно продолжительное время действует программа социальной ипотеки для врачей, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки», — рассказал глава региона.