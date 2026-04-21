В Балашихе строят многопрофильную клинику на 1 100 коек

Строительство многопрофильной клиники продолжается в микрорайоне Ольгино в Балашихе в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Готовность объекта достигла 48%, открыть медцентр планируют в 2028 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новая больница станет одним из крупнейших и современных медцентров Подмосковья. В ее составе предусмотрен стационар более чем на 1100 коек, консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену, региональный сосудистый центр, 23 операционные и отделение реанимации.

Сейчас на площадке ведутся фасадные работы, монтаж оконных блоков и инженерных коммуникаций, а также внутренняя отделка помещений. Параллельно продолжается оснащение объекта.

В клинике будут работать свыше 3 тыс. специалистов, в том числе 700 врачей по 26 профилям. Планируется установить около 30 единиц тяжелого оборудования, включая КТ, МРТ, маммографы, ангиографы, рентген-аппараты и УЗИ экспертного класса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в данный момент в процессе реализации находится большой современный госпиталь для взрослых в Балашихе. Его мощность — 1,2 тыс. коек. Больница будет расположена на территории около 120 тыс. кв. м.

«Госпиталь также будет иметь клинико-диагностический центр. Это значит, что там можно проводить самые точные обследования. В Подмосковье реализуется большая программа модернизации здравоохранения. Очень важно создать специальные условия для врачей — для тех, кто работает здесь и в каждой поликлинике Московской области», — добавил глава региона.