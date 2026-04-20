В Балашихе создают современные условия для будущих медиков

Капитальный ремонт учебного корпуса колледжа «Энергия» продолжается в микрорайоне Ольгино. После завершения работ здание станет современным образовательным пространством для подготовки студентов медицинских направлений, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

Здание, построенное в 1955 году, сегодня полностью модернизируется: здесь ведутся фасадные работы, обновляются инженерные сети, выполняется внутренняя отделка и электромонтаж.

«Колледж „Энергия“ — знаковое учреждение. Ежегодно сюда поступают около 3 000 студентов, а выпуск составляет около 2 600 человек. Потребность в площадях высокая, поэтому обновление корпусов особенно важно. Мы рассчитываем, что уже в ближайшее время новые пространства откроют двери для студентов», — сказал депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Капитальный ремонт проводится в рамках Народной программы Единой России. Развитие среднего профессионального образования и подготовка рабочих кадров являются одним из ключевых направлений программы.

Обновленный корпус в Ольгино станет частью большой системы подготовки специалистов: всего в колледже обучаются около 8 000 студентов по 120 направлениям, включая медицинские — лечебное дело, фармацию и медицинскую оптику.

«Запрос на среднее профессиональное образование очень высокий. После 9 класса ребята выбирают колледжи, и „Энергия“ привлекает студентов не только из Балашихи и Москвы, но и из других регионов. Более 200 миллионов рублей вложено в капитальный ремонт этого корпуса, открытие которого мы планируем к началу учебного года», — отметил депутат совета депутатов Балашихи Николай Говричев.

В 2025 году был завершен капитальный ремонт еще одного корпуса колледжа в центральной части Балашихи. Там обновили фасад, учебные классы и мастерские, заменили коммуникации, оснастили футбольное поле и закупили современное оборудование.

«Энергия» активно сотрудничает с предприятиями города и региона. Студенты проходят практику на таких площадках, как «Рубин», «Криогенмаш», «Палитра», «КоттонКлаб», «Апиценна» и «ЭфТиКосметикс», а лучшие выпускники получают предложения о трудоустройстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.