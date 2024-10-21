В Балашихе снесли находящийся в аварийном состоянии многоквартирный дом

В микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха, на улице Кооперативная ликвидировали аварийное здание расселенного жилого дома № 37. Демонтаж был проведен в рамках работ по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Жилой дом 1950 года постройки — двухэтажный, кирпичный, общей площадью чуть более 1 210 кв. метров. В связи с физическим и моральным износом конструкций дом был признан аварийным, после чего были проведены мероприятия по расселению 22 жилых помещений. Затем продолжительное время здание пустовало и начало разрушаться. Прилегающая территория находилась в ненадлежащем состоянии, ограждение отсутствовало. Строение было включено в перечень объектов для ликвидации и снесено летом текущего года силами администрации городского округа Балашиха. В настоящий момент работы по демонтажу полностью завершены, строительный мусор вывезен и утилизирован», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Порядок использования освободившейся территории администрацией пока не определен.

Всего на территории городского округа Балашиха было выявлено 366 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день уже снесено, достроено и приведено в соответствие 208 объектов, что составляет 57% от общего количества.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.