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В РФ утвердили расписание ЕГЭ на 2025 год

Приказами Минпросвещения РФ и Рособрнадзора были утверждены сроки проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2025 году, сообщается на сайте Рособрнадзора.

Также был утвержден перечень средств обучения, которыми можно будет пользоваться во время экзаменов. Минюст РФ зарегистрировал необходимые документы 10 декабря текущего года.

Так, досрочный период ЕГЭ будет проводиться с 21 марта по 21 апреля. Основной период запланирован с 23 мая по 23 июня. Дополнительный период будет с 4 по 23 сентября.

В эти даты включены резервные сроки. Пересдать предметы можно будет 3 и 4 июля.

Досрочный период ОГЭ проведут с 22 апреля по 17 мая, основной — с 21 мая по 2 июля, — дополнительный — с 2 по 23 сентября.

Ранее стало известно, что российским школьникам предложат бесплатные услуги для подготовки к ЕГЭ. Это будет закреплено в Стратегии развития образования.