Российским школьникам предложат бесплатные услуги для подготовки к ЕГЭ

сегодня в 22:01

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что российским выпускникам предложат бесплатные услуги для подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ), сообщает РИА Новости .

Российским школьникам будут предложены бесплатные услуги для подготовки к ЕГЭ, это будет закреплено в Стратегии развития образования, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Здесь именно для повышения качества образования мы планируем заменить (репетиторов-ред.) бесплатными услугами, повышая качество образования учеников», — сказал Чернышенко.

Он подчеркнул, что это даст возможность старшеклассникам успешно сдавать ЕГЭ без привлечения сторонних платных репетиторов.

Вице-премьер добавил, что инициатива будет учтена в Стратегии развития образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 года. В ее создании принимают участие около 500 специалистов.

Ранее стало известно, что Минпросвещения РФ определило сроки и места финального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2024/25 учебном году по каждому общеобразовательному предмету.