В Подмосковье выбрали победителей в номинации «Лучший семейный влог»

В Подмосковье подвели итоги премии «Золотой пиксель» и вручили награды в разных номинациях. Зампред правительства Московской области Вячеслав Духин вручил награды победителям в номинации «Лучший семейный влог», сообщает пресс-служба губернатора Андрея Воробьева и правительства Подмосковья.

«Я хотел поблагодарить всех, кто занимается созданием любого контента, будь то тексты, музыка, фотографии, видео или рилсы. Нам хотелось начать, запустить какой-то новый формат. Ведь мы живем в такую эпоху, когда ту грань, где заканчивается журналистика и начинается блогинг, очень сложно определить. Действительно, сейчас можно найти контентмейкеров и блогеров с миллионной аудиторией, влияние которых превосходит некоторые традиционные СМИ. Это новая реальность, с которой нужно считаться. И, в общем, это хорошо. Блогеры зачастую дают нам возможность понимать, что на самом деле происходит. А ведь это и есть настоящая функция средств массовой информации», — сказал Вячеслав Духин.

Екатерина Величкина, известная как «Мама в бизнесе», завоевала награду в категории крупных семейных влогов, имея впечатляющую аудиторию в четверть миллиона подписчиков. В своей конкурсной работе она поделилась яркими моментами семейного путешествия на фестиваль музыки в Муранове.

Параллельно в категории начинающих семейных блогеров триумф праздновала пенсионерка из Наро-Фоминска. Жанна Юсупова, активно участвующая в проекте «Активное долголетие», не только стала финалисткой «ТопБЛОГ Кибер-пенсионер 2023», но и обрела там настоящую поддержку единомышленников. В своем трогательном видеоролике она поделилась историей о том, как нашла «вторую семью». После объявления победы Жанна приняла благородное решение — направить полученный денежный приз на поддержку военнослужащих на передовой.

На церемонии награждения прозвучали «Лучшие песни о Подмосковье», победителей которых наградил фронтмен группы «Burito» Игорь Бурнышев, также выступивший перед публикой.

Одним из триумфаторов стал известный в социальных сетях исполнитель Влад Кобяков, чья романтическая композиция о встрече в Подмосковье набрала огромную популярность среди слушателей. Другую награду получил коллектив из Лосино-Петровского — народный ансамбль «Вам и не снилось». В честь 95-летия региона они создали композицию «Мое Подмосковье» и сопроводили ее видеоклипом. Руководитель ансамбля Анастасия Черненькова помогла своим подопечным достичь успеха в этом музыкальном состязании.

Увлекательный видеогид по достопримечательностям Гжели принес победу местной жительнице Ольге Стаферовой в категории «Подмосковный трэвел-влог». Ее проект «ТутГуд-путеводитель», размещенный на одноименном интернет-портале, помогает путешественникам составить оптимальный маршрут для знакомства с регионом. Блогер из Раменского городского округа создала серию коротких роликов, в которых подробно освещает значимые туристические локации Подмосковья. Особое внимание в своих видео Ольга уделила родному краю — знаменитой Гжели, сняв несколько познавательных сюжетов о её главных достопримечательностях.

Данила Голубев, ведущий блог о Красногорске, получил признание как самый популярный travel-блогер Подмосковья с аудиторией более 100 тысяч подписчиков. На церемонии награждения статуэтки победителям вручал Олег Сирота — председатель Ассоциации «Народный фермер» и известный сыродел.

Ольга Стаферова с воодушевлением отмечает позитивную обратную связь от подписчиков — они делятся фотографиями и впечатлениями после посещения рекомендованных мест. В ближайших планах — создание новых выпусков о достопримечательностях Гжели, среди которых уже известны развлекательный «Диво Парк» и святой источник Кунай-колодец с часовней, дополняющие индустриальный пейзаж заводов.

В социальных сетях определили победителей среди сообществ, освещающих жизнь Подмосковья. В Telegram лидером стал информационный канал «Серпухович», который держит в курсе последних событий жителей одноименного города. Группа «Типичные Химки», существующая уже более десятилетия, завоевала первенство среди сообществ ВКонтакте. Она регулярно информирует подписчиков о городских новостях и объединяет активных химчан. Что касается платформы «Одноклассники», то здесь триумф праздновала София Макеева. Ее сообщество, насчитывающее свыше 30 000 участников, специализируется на обзорах живописных мест и досуговых локаций Московской области.

Победители конкурса получили не только престижные награды, но и солидные денежные премии — от 200 до 500 тысяч рублей, которые можно использовать как на благотворительность, так и на развитие собственных социальных медиа.

В номинации «Лучший рилс» среди авторов с большой аудиторией триумфатором стал Алишер Садой, создавший видеоролик на композицию «Подмосковье» Влада Кобякова. Его канал насчитывает около 700 тысяч фолловеров. А в категории начинающих блогеров (до 100 тысяч подписчиков) награду получила Алина Шагова — представительница проекта «Молодежное ТВ» из города Клин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды в главных номинациях «Золотого пикселя». Глава региона отметил, что власти всегда уделяют большое внимание информационному сопровождению, так становится понятно, чем живет Московская область и страна в целом.

Воробьев поблагодарил жителей региона за активное участие в жизни области, а также подчеркнул, что они помогают власти обратить внимание на действительно важные вопросы и максимально быстро их решить.

«В разные годы у человека всегда есть разные вызовы, горести, радости и тревоги, и очень важно, чтобы мы находили общий язык. <…> Сейчас в XXI веке все происходит онлайн. Во многом ваша роль, тех, кто увлекается этими профессиями. Мы очень ценим, когда вы работаете честно и открыто, с пользой», — сказал Воробьев перед вручением наград победителям.