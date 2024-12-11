Зеленский согласен на получение гарантий НАТО на подконтрольных территориях

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о согласии Киева на то, что приглашение в НАТО и гарантии могут распространяться только на подконтрольные Украине территории, сообщает Forbes со ссылкой на CBN News.

Украинский лидер при этом подчеркнул, что формально Украина должна быть приглашена в альянс с учетом границ 1991 года. По его словам, это требуется для завершения конфликта.

Зеленский добавил, что в остальном применяемые НАТО меры могут распространяться лишь на подконтрольные Киеву территории.

«Об этом мы можем вести переговоры <…> с пониманием того, что в будущем это будет распространяться на всю территорию», — заявил президент Украины.

Зеленский добавил, что Украина не может признать потерю территорий «юридически». Он также отметил, что Киев не хочет вовлекать военнослужащих других стран в конфликт.

Ранее советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил о готовности Киева к переговорам. По его словам, простого решения вопроса ждать не стоит.