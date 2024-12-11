Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил о готовности Киева к переговорам

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, сообщает РИА Новости .

По его словам, Украина готова сесть за стол переговоров с Россией. Но он добавил, что простого решения вопроса ждать не стоит.

Подоляк отметил, что Киев планирует требовать «справедливые условия». Он заявил, что также должны быть «юридическая база и принуждение России».

Ранее в Кремле раскрыли, что украинские власти отказываются вести переговоры с РФ. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на данный момент переговорных процессов не проводится.