Кремль раскрыл, соглашается ли Украина на переговоры

сегодня в 12:30

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские власти отказываются вести переговоры с РФ. По его словам, в данный момент переговорных процессов не проводится, сообщает РИА Новости .

«Пока никаких переговорных процессов нет. Вы знаете, украинская сторона отказывается от каких-либо переговоров», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, цели СВО могут быть достигнуты либо в ходе переговоров, либо в виде результатов боевых действий. Песков добавил, что спецоперация на Украине завершится после достижения всех целей, заявленных президентом РФ Владимиром Путиным.

10 декабря директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что российские силы близки к достижению целей СВО.