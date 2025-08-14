В Балашихе снесли два аварийных жилых дома

На территории Московской области продолжается масштабная работа по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий. В результате этой работы в подмосковном городе Балашиха были выявлены и демонтированы два аварийных многоквартирных дома. Жилые строения располагались на улице Горбово. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Двухэтажные дома № 18 и 19 были построены в 1938 году. Площадь жилых объектов составляла порядка 460 и 470 квадратных метров соответственно. Здания были признаны аварийными в связи с непригодностью для дальнейшей эксплуатации. В рамках муниципальной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были проведены необходимые мероприятия по расселению жилых помещений. Общее количество квартир составило — 8. Затем аварийные постройки включили в перечень объектов для ликвидации. Работы по демонтажу и расчистке территории от строительного мусора завершились в июле текущего года.

В настоящий момент земельный участок освобожден от аварийных домов и расчищен от строительного мусора.

Порядок использования освободившейся территории администрацией пока не определен.

Всего на территории городского округа Балашиха было выявлено 378 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день уже снесено, достроено и приведено в соответствие 238 объектов, что составляет 63% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.