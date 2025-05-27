В Балашихе проверили ход капремонта гимназии № 1

Капитальный ремонт гимназии № 1 имени А. В. Баландина в Балашихе проходит в рамках реализации народной программы и партпроекта «Новая школа» при поддержке партии «Единая Россия». Ход ремонта проверил заместитель начальника управления строительного комплекса администрации Балашихи Павел Вечтомов вместе с представителями подрядной организации. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На сегодняшний день завершены демонтажные работы, ведется монтаж новых перегородок, обновляется кровля, заменены оконные блоки, обновляются внутренние инженерные сети. Особое внимание уделяется перепланировке помещений: кабинет директора перенесен, созданы два новых учебных класса, обустроена современная учительская.

Одним из ключевых нововведений станет появление в гимназии полноценного актового зала на 250 мест. Ранее его отсутствие ограничивало возможности учреждения в проведении культурных и образовательных мероприятий.

«Этот ремонт — не просто косметические изменения, а создание современной образовательной среды, отвечающей всем требованиям времени и комфорта для учеников. Благодаря реализации народной программы и партпроекту «Новая школа», мы можем обеспечить детям доступ к качественному образованию в комфортных условиях», — отметил Павел Вечтомов.

Завершить капитальный ремонт планируется к 1 сентября 2025 года. После обновления здание станет образцом современной школы, соответствующей самым высоким стандартам безопасности и удобства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.