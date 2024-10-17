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В Балашихе продолжаются монолитные работы по возведению здания областной больницы

В микрорайоне Ольгино продолжается строительство многопрофильной клиники «Балашихинская областная больница». Строители ведут монолитные работы по возведению здания Балашихинской областной больницы, сообщает пресс-служба регионального минстройкомплекса.

Работы ведутся по нацпроекту «Здравоохранение».

На площадке 200 рабочих и 36 единиц техники. Ведутся работы основного периода: армирование и бетонирование стен и колонн 1 этажа главного корпуса — блок 1, устройство фундаментной плиты на блоках 2, 3 и 4.

Общая площадь комплекса зданий составит 153 тыс. кв. метров. Коечная мощность — 1 123 места, до 150 экстренных пациентов в сутки, 300 амбулаторных пациентов в смену, 60 плановых больных в день.

В клинике будет 26 профилей, среди которых: сердечно-сосудистая хирургия, кардиология и неврология — в том числе, региональный сосудистый центр, челюстно-лицевая хирургия, офтальмология. 21 операционная, оснащенная цифровой техникой, которая позволяет проводить сложнейшие операции.

Высокотехнологическую медицинскую помощь смогут получать пациенты не только из Балашихи, но и соседних округов — Реутов, Люберцы, Богородский, Орехово-Зуево и Павловский Посад. Это почти 1,3 млн человек.

Завершение строительства — 4 квартал 2027 года.

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