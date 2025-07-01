Минэкологии Подмосковья приостановило право пользования недрами в двух округах

Минэкологии Московской области приостановило право пользования недрами в двух муниципальных образованиях трем компаниям-недропользователям. Ранее в их деятельности были выявлены признаки нарушений при разработке месторождений, им объявили предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Однако нарушения не были устранены, сообщает пресс-служба ведомства.

«Нам пришлось приостановить действие лицензий в Павлово-Посадском округе и Коломне. Это крайняя, но необходимая мера, призванная устранить негативное воздействие горных работ и риски для населения и самих работников предприятий. Ситуация на контроле, мы ждем от недропользователей информацию о том, что недостатки устранены», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Самые распространенные нарушения среди выявленных: отсутствие пунктов мойки колес, контрольно-измерительных пунктов, специальных мест и площадок для сбора отходов, а также ограждений по всему периметру участка работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.