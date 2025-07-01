Воробьев: в поселке Подольска построят 2 дома для расселения аварийного жилья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идут работы по возведению многоэтажного дома в поселке Южный в Подольске. Всего таких МКД для расселения аварийного жилья будет два, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Мы с жителями проводили здесь закладку первого камня и вот видим, что сегодня дом построен уже на уровне 15-го этажа. Задача — закрыть контур этой осенью, чтобы в первой половине следующего года порядка 400 человек смогли уже переехать в современное жилье из безнадежно устаревших бараков. Мы очень надеемся, что и взрослые, и дети, которые здесь живут, будут довольны», — отметил Воробьев.

Он подчеркнул, что уже в августе начнется стройка второго дома, чтобы местные, которые любят микрорайон Южный, уже никогда не захотели уезжать отсюда. По словам губернатора, дом будет построен по новым стандартам. Воробьев понадеялся, что строители не подведут и сдадут дом в эксплуатацию вовремя.

Новые дома вместо старых

В поселке Южный 30 аварийных домов, построенных более 60 лет назад. Самое старый из них — 1848 года постройки. Два дома уже расселили, 38 человек переехали в новостройки, еще два воспользовались жилищными сертификатами. Чтобы расселить остальных, строят два 17-этажных дома.

Первый, на 199 квартир, состоит из двух секций. Туда могут переехать 982 человека. Старт строительства откладывали из-за сноса старых домов и выноса сетей. Работы завершат до конца года, а весной начнут выдавать жильцам ключи.

На площадке работают 85 специалистов и 4 единицы техники. Проходят работы по армированию конструкций и перекрытий, монтаж стен, опалубки, оконных блоков, устройства сетей. На данный момент строительная готовность составляет 20%. Монолитные работы закончат уже этим летом.

Второй дом трехсекционный на 215 квартир, где смогут поселиться 456 человек. Его построят на месте бывшей коррекционной школы 1960 года постройки. Ее перевели в другое здание. Строительство завершат в декабре 2026 года. В новый дом переселят еще 75 человек из аварийных домов Климовска и Львовского.

«В поселке Южный сносятся бараки, и на их месте будут новые дома. Руководство Московской области поручило построить комфортные светлые современные МКД, поэтому выполнение всех работ находится на особом контроле. Если мы и сталкиваемся с какими-то сложностями, то они решаются тут же в рабочем порядке. Задачи перед нами стоят весьма амбициозные, ведь не позднее, чем в марте-апреле, уже планируется передача ключей жителям. Ввести первый дом в эксплуатацию мы постараемся в декабре этого года – сроки очень сжатые, но вполне реальные для того, чтобы выполнить поставленную задачу», — заявил гендиректор компании-застройщика «Триумф» Иван Бузикевич.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни»

В его рамках расселяют дома, признанные аварийными до 1 апреля 2025 года. Речь идет о более чем 800 тыс. кв. м и около 50 тыс. жителях. 10,1 тыс. человек планируется расселить в этом году. С начала года новоселье отметили уже 2,8 тыс. человек, до конца месяца переедут еще 1309 семей.

Основной механизм — строительство. Сейчас заканчивается возведение 10 домов в пяти округах (Дмитровский, Сергиево-Посадский, Шатура, Талдомский, Солнечногорск). Ключи начнут передавать уже в июле.

Жилищный сертификат

Жители могут купить жилье на вторичном рынке или воспользоваться жилищным сертификатом. Его могут применять люди, чьи дома признаны аварийными и включены в программу. При этом старое жилье должно быть куплено до признания дома аварийным, а у переселенца не должно быть прав собственности на другую недвижимость.

Цена одного «квадрата» расселяемой площади — 174 839 рублей. Компенсация — не менее чем за 28 кв. м — это почти 4,9 млн рублей. По сертификату можно купить готовое жилье в Подмосковье в новостройке. Также можно приобрести жилье меньшей площади, а остаток потратить на улучшение жилищных условий.

Заявления на выдачу сертификата начнут принимать с 1 июня и до 1 августа. Его можно реализовать до 1 октября.