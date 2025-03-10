В Балашихе продолжается строительство многопрофильной больницы со стационаром

В городском округе Балашиха продолжаются работы по строительству многопрофильной областной больницы со стационаром на 1 123 места и консультативно-диагностическим центром на 300 посещений в смену. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство ведется по президентскому нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

На площадке работают 450 рабочих, 32 единицы техники. Строители занимаются общестроительными работами.

На территории общей площадью больше 163 тысяч кв. метров создадут все условия для своевременного оказания помощи жителям Балашихи, а также Реутова, Люберец, Орехово-Зуево, Павловского Посада и Богородского округа.

Стационар на 1 123 места и консультативно-диагностический центр на 300 посещений в смену позволят обслуживать большое количество пациентов ежедневно. Региональный сосудистый центр также станет важным элементом инфраструктуры для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Пациентам будут доступны услуги по 26 различным медицинским профилям, включая такие важные направления, как челюстно-лицевая и сердечно-сосудистая хирургия, гематология, кардиология, пульмонология, офтальмология.

Завершить все работы и открыть больницу планируем в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.