В Балашихе продолжается капитальный ремонт детского сада № 23

Капитальный ремонт детского сада №23 продолжается в Балашихе. Работы здесь начались в конце прошлого года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сейчас на объекте трудятся пятьдесят два человека. В дошкольном учреждении уже завершаются демонтажные работы и кладка перегородок, а также ведется шпаклевка стен, стяжка пола, устройство фасада и демонтаж кровли, монтаж входных групп, окон, отопления, горячего и холодного водоснабжения.

Работы по капитальному ремонту планируют завершить в августе. Обновленное дошкольное учреждение на 230 мест примет своих первых воспитанников уже в сентябре 2025 года.

В Балашихе в этом году в программу капремонта попали и другие образовательные учреждения: школа № 32 на улице Крупской, 4, гимназия № 1 имени А. В. Баландина на шоссе Энтузиастов, 56, а также детский сад № 17 на улице Маяковского, 6.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.