В Балашихе построят логистический комплекс «Спортмастер» площадью 110 тыс кв м

В подмосковной Балашихе построят логистический комплекс «Спортмастер». Новое помещение будет предназначено для хранения и роботизированной обработки товаров, что позволит сократить время доставки до покупателя. Об этом стало известно в ходе выездного совещания главы городского округа Балашиха Сергея Юрова на объект, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Новый комплекс позволит сократить логистические затраты компании, а также ускорить сроки и повысить надежность доставки нашей продукции потребителям. К тому же в зоне хранения все операции будут выполняться автоматизировано, роботами. Они будут транспортировать коробки к конвейерной системе и сортировать их», — пояснил Алексей Прохоров.

Работа нового комплекса позволит объединить все складские площадки компании. Его ввод в эксплуатацию планируют провести в два этапа: первое здание — к концу 2025 года, второе — в первом полугодии 2026 года.

Сейчас на объекте работают около 250 человек. На данном этапе уже завершено возведение фундамента нового комплекса и инженерных объектов, а также проложены сети наружного пожарного водопровода, ливневой и хозяйственной бытовой канализации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.