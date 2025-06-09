В Балашихе определили подрядчика капремонта детского сада

Капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 12 в микрорайоне Павлино Балашихи проведут к осени 2026 года, уже определен подрядчик, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Контракт на проведение работ заключен с ООО «РКС». Завершить все работы на объекте планируется до 1 сентября 2026 года», — говорится в сообщении.

В здании детского сада обновят фасад и входную группу, проведут кровельные работы и внутреннюю отделку помещений, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. В рамках капремонта также завезут новую мебель и благоустроят прилегающую территорию.

Работы пройдут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств регионального бюджета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.