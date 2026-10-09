В Балашихе начинают подготовку к строительству школы и детсада в Федурново

Подготовительные работы по строительству образовательного комплекса начинаются в деревне Федурново городского округа Балашиха. Он объединит школу на 275 мест и детский сад на 100 мест, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В деревне Федурново городского округа Балашиха приступают к подготовительным работам по строительству воспитательно-образовательного комплекса. В него войдут школа на 275 мест и детский сад на 100 мест.

Общая площадь комплекса составит 8786,81 кв. м. Школа займет 7125,7 кв. м, детский сад — 1661,11 кв. м. В здании оборудуют учебные классы, групповые помещения со спальнями и игровыми зонами, спортивный зал, библиотеку, столовую с пищеблоком полного цикла, кабинеты для творчества и музыки.

Работы проведут по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Открытие учреждения запланировано на 2029 год.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» запущена программа «Земский учитель». Ее участники получают 1 млн рублей, а при переезде на Дальний Восток или в новые регионы — до 2 млн. Узнать все подробности можно на сайте. По нацпроекту также обновляют образовательные пространства, чтобы у ребят было больше возможностей развиваться и открывать новое, ведь комфортные условия для учебы важны и дома, и в школе.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.